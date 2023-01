Tuchtcollege oordeelt over oncoloog Radboudumc

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle beslist vrijdagmiddag over klachten van elf nabestaanden en één ex-patiënt tegen een voormalig oncoloog-internist van universitair ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen. De klagers zeggen dat door haar handelen levens onnodig zijn bekort.

De arts werd in augustus 2019 door het ziekenhuis op non-actief gesteld omdat ze bij de behandeling van 45 kankerpatiënten ernstige fouten zou hebben gemaakt. Bij het ziekenhuis bleek toen ook dat haar registratie niet op orde was. Het zou betekenen dat ze onbevoegd haar werk deed. Het tuchtcollege trok twee zittingsdagen uit voor deze omvangrijke zaak. Op de zitting bleek dat de arts alsnog ingeschreven staat als internist-oncoloog, wat de zorgen bij nabestaanden alleen maar vergroot.

Het tuchtcollege moet beoordelen of er in strijd met goede zorg gehandeld is. De arts zelf meent dat daar geen sprake van is. In het zwaarste geval kan het tuchtcollege een hulpverlener uit het beroep zetten.