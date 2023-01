Ex-justitieminister Brazilië opgepakt vanwege rol bij bestorming

De laatste minister van Justitie die onder oud-president Jair Bolsonaro diende is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de bestorming van meerdere overheidsgebouwen zondag, melden Braziliaanse media. Anderson Torres werd gearresteerd op het vliegveld van Brasilia toen hij terugkwam uit de Verenigde Staten.

In het huis van Torres zouden plannen zijn gevonden om een oproep te doen aan aanhangers van Bolsonaro om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Volgens de aanhangers van Bolsonaro en de oud-president zelf is er gefraudeerd, waardoor Luiz Inácio da Silva (Lula) kon winnen.

Torres was zondag ook in de VS, toen het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia werden bestormd. Hij wordt verdacht van samenzwering in aanloop naar de bestorming. Hij zou ook hebben verzuimd zijn werk te doen als hoogste veiligheidsbaas van Brasilia.

De huidige minister van Justitie Flavio Dino had Torres tot maandag gegeven om terug naar Brazilië te komen, anders zou er een uitleveringsverzoek worden ingediend.