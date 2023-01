Kabinet in gesprek met Stichting Japanse Ereschulden

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) gaat volgende maand in gesprek met de Stichting Japanse Ereschulden. Over de insteek en het doel van het gesprek wil zijn woordvoerder niets zeggen. Hij bevestigt noch ontkent dat het gesprek zal gaan over eventuele excuses van het kabinet aan Nederlandse slachtoffers en nabestaanden van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. De Stichting Japanse Ereschulden zegt wel dat excuses daadwerkelijk de insteek van het gesprek zijn.

De woordvoerder bevestigt dat het gesprek – het eerste dat Van Ooijen met de stichting voert – het directe gevolg is van een uitspraak van de rechter vorige zomer, zoals Trouw meldt. De Stichting Japanse Ereschulden had in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat financiële compensatie geëist voor de Nederlandse onderdanen, die onder de Japanse bezetting van de toenmalige kolonie Nederlands-Indië (1942-1945) hebben geleden. De rechter wees die eis af, maar adviseerde het kabinet met de stichting in gesprek te gaan.

Volgens een woordvoerder van de Stichting Japanse Ereschulden zijn excuses en eventueel compensatie “de bevestigde en enig mogelijke insteek” van het op handen zijnde gesprek. Hij zegt dat de rechter destijds het kabinet zelfs heeft “bevolen” om met de stichting te gaan praten.

Trouw meldt dat er inmiddels met twee topambtenaren van het ministerie van VWS gesprekken zijn gevoerd. Volgens de advocaten die de stichting bijstaan, ging het daarbij over een excuus aan nabestaanden. Een van de advocaten, Tom Barkhuysen, zegt in Trouw dat het erop lijkt dat er excuses van het kabinet gaan volgen.

Van Ooijen is namens het kabinet verantwoordelijk voor de zorg voor oorlogsgetroffenen.