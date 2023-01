Jaarlijkse ooievaarstelling begint weer

Nederlanders kunnen dit weekend weer ooievaars tellen. Stichting Ooievaars Research & Knowhow (STORK) begint dit weekend de jaarlijkse wintertelling. STORK roept mensen op hun waarnemingen op zaterdag en zondag te delen om een beeld te krijgen van het aantal ooievaars in Nederland.

De telling vindt plaats in januari omdat STORK wil weten hoeveel ooievaars in Nederland overwinteren. De stichting is in het bijzonder benieuwd of de vogelgriep van het afgelopen jaar van invloed is geweest op de ooievaarspopulatie. Vorig jaar werden er 986 vogels geteld. In 2021 waren dat er 991.

Deelnemers kunnen hun waarnemingen delen via waarneming.nl. Ook staan op ooievaars.eu contactgegevens van STORK om de bevindingen telefonisch en per mail door te geven.