Kaag: rechts-extremisten en complotdenkers bedreigen democratie

D66-leider Sigrid Kaag wil een halt toeroepen aan het toenemende rechts-extremisme in Nederland. Volgens haar bedreigen rechts-extremisten en complot-populisten de democratie. “Het lijkt soms alsof het ons overkomt. Maar het is aan ons het niet langer toe te staan”, zei Kaag. Ze wil het gesprek aangaan over het “bevechten” van extremen, zei ze op een bijeenkomst van de partij in Den Haag, waarmee D66 het nieuwe politieke seizoen aftrapte.

Ze roept alle redelijke krachten op om niet langer te zwijgen. “Sta op. Spreek tegen.”

Democratie is volgens Kaag “de beste en enige duurzame manier om onze verschillen vreedzaam te overbruggen”. De voedingsbodem voor extremistisch handelen in Nederland is “zorgwekkend vruchtbaar”, zei de D66-voorvrouw.

Ze verwees daarbij naar het groot aantal mensen dat in de complottheorieĆ«n gelooft dat “een geheime groep mensen stiekem alle belangrijke beslissingen in de wereldpolitiek neemt” en dat het coronavirus een “heimelijke actie” is van een overheid of organisatie.

Het wantrouwen van deze mensen wordt aangewakkerd en aangemoedigd door een politieke stroming “die de taal en tactiek van Amerikaans extreemrechts kopieert. Een stroming die brede wetenschappelijke consensus ontkent, journalisten ontmenselijkt en rechters verdacht maakt.”

De extreem-rechtse stroming draagt volgens Kaag bij aan de verharding van de samenleving. Ze refereerde daarbij ook aan de bestorming van het Capitool in de VS en de recente chaos en het geweld in BraziliĆ«, maar stelde dat ook Nederland hier niet “immuun” voor is.

“Als er over feiten en procedures geen overeenstemming meer is, sociale media het debat vergiftigen en politici hun achterbannen met leugens of alternatieve feiten ophitsen, kan het iedere democratie overkomen.”

Kaag vindt dat actie moet worden ondernomen, ook omdat volgers van rechts-extremisme weerklank vinden in de “gangbare politiek”. Ze noemde daarbij Forum voor Democratie als voorbeeld.

De D66-voorvrouw wil een verbod op doxing, het online delen van de persoonsgegevens van mensen met het doel om hen te intimideren. Ook hoopt ze dat de Wet Politieke Partijen snel in werking kan treden zodat ondemocratische partijen kunnen worden aangepakt.

Ook wil Kaag dat techreuzen worden aangepakt “die online haat, ophef, ophitsing en desinformatie met hun algoritmes belonen”. Politici moet “radicalisering en demonisering in het debat beantwoorden met ratio en overtuigde strijd”.