NVJ: pers wordt steeds minder als waarnemer gerespecteerd

Het baart de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zorgen dat journalisten bij grote demonstraties te vaak niet worden gerespecteerd als onafhankelijk waarnemer. Dat meldt NVJ-secretaris Thomas Bruning in reactie op de aanval op een cameraploeg van PowNed bij het protest tegen de bruinkoolwinning in het Duitse Lützerath, vlak over de grens bij Roermond.

“Het is zeer triest en zorgelijk dat journalisten steeds minder als onafhankelijk waarnemer worden gerespecteerd”, stelt Bruning. Hij spreekt van een “ernstig vergrijp. Dit bewijst dat het hinderen van journalisten uit alle hoeken van de samenleving komt: boeren en coronademonstranten, maar ook antifascisten. Al die groepen zouden beter moeten weten en de pers vrij baan moeten bieden om hun werk uit te oefenen.”

Een cameraploeg van omroep PowNed werd zaterdag bij het protest tegen de bruinkoolwinning in Lützerath belaagd door een groep activisten. De omroep heeft aangifte gedaan.

De activisten droegen een vlag bij zich van de extreemlinkse beweging Antifa. De cameraman in kwestie heeft last van zijn hand en de camera is beschadigd, verder zijn de cameraman en de verslaggever ongedeerd. Volgens voorzitter Dominique Weesie van PowNed werden journalisten bij het protest ook belaagd met stenen.