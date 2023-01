Aantal nieuwe coronagevallen blijft razendsnel dalen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen daalt verder en verder. In de afgelopen week kregen 2336 mensen na een bezoek aan een teststraat te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het laagste aantal sinds 28 juli 2020, 129 weken geleden.

Vergeleken met vorige week is het aantal positieve tests met ruim 47 procent gedaald. Dat is de snelste afname op weekbasis sinds 24 april. Tussen zondagochtend en maandagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) slechts 151 bevestigde besmettingen in heel Nederland, oftewel minder dan 1 op elke 100.000 mensen. Dat is het laagste aantal sinds 19 juli 2020.

De cijfers geven geen volledig beeld. Het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD’en zijn uitgevoerd. Daarom gebruikt het instituut ook andere manieren om de verspreiding van het virus in de gaten te houden. Zo kunnen mensen op het platform Infectieradar doorgeven dat hun test positief was. Zelftests worden daarin ook meegenomen, en ook daar is een daling te zien. Van alle deelnemers bleek 0,8 procent besmet, het laagste aandeel sinds begin september.

Ook in het rioolwater zitten steeds minder virusdeeltjes. In de eerste volledige week van dit jaar daalden de concentraties met 46 procent en begin vorige week namen de niveaus met nog 31 procent af.

Doordat het aantal besmettingen daalt, neemt ook het aantal ziekenhuisopnames af. Vorige week zijn 301 mensen vanwege hun coronaklachten opgenomen, tegen 519 (na correctie) een week eerder en 685 in de week daarvoor. De instroom is in twee weken tijd dus meer dan gehalveerd.

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal nog 435 mensen die positief zijn getest op het coronavirus, meldt het Landelijk Coƶrdinatiecentrum Patiƫnten Spreiding (LCPS). Dat is het laagste aantal sinds 9 december. In de afgelopen twee weken zijn bijna 400 bedden vrijgekomen.

Iets meer dan 37.500 mensen hebben vorige week een herhaalprik tegen het coronavirus laten zetten, meldt het RIVM. Dat is minder dan de bijna 50.000 vaccinaties een week eerder, maar meer dan in de weken daarvoor. Iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste inenting(en) tegen het coronavirus heeft gehad, kan de herhaalprik krijgen. In totaal hebben nu ongeveer 4,1 miljoen mensen die oppepprik ontvangen. Dat is bijna een derde van alle mensen die voor de inenting in aanmerking komen. De vaccinatiegraad is het hoogst onder mensen van 60 jaar en ouder.