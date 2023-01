Felle kritiek in Kamer om trage covidregeling ziek zorgpersoneel

Vanuit de Tweede Kamer klinkt felle kritiek op het uitblijven van een goede financiële regeling voor zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten niet meer kunnen werken. Oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks, PVV, BBB, JA21, BIJ1 en SP noemen het “een gênante vertoning” en “schandelijke behandeling” waarvoor de overheid zich “kapot moet schamen”, klonk het in een debat. Ook de coalitiepartijen willen snel actie van zorgminister Conny Helder, die zei dat ze nog op de werkgevers moet wachten.

Het gaat om zorgpersoneel dat besmet is geraakt met covid in de beginperiode van de pandemie, toen er nog niet genoeg mondkapjes en andere beschermingsmiddelen waren voor zorgverleners. Destijds werd een groot beroep op hen gedaan om hulp te verlenen, waardoor zij grote gezondheidsrisico’s liepen, zo benadrukte de oppositie. De ziekenhuizen overstroomden met besmette patiënten en ook in de verpleeghuizen moest de zorg doorgaan, terwijl medewerkers niet goed beschermd waren. Waar zij destijds werden gezien als zorghelden, zo worden zij nu in de steek gelaten, vindt Caroline van der Plas van BBB.

Velen van hen zijn na twee jaar ziekte ontslagen en raken in de problemen, meldden meerdere Kamerleden. Mensen blijven ziek, komen niet meer (elders) aan de slag, moeten hun huis verkopen of gaan naar de voedselbank. Helder noemde de situatie van betrokkenen “schrijnend” en voelt de urgentie ze te helpen. Ze is al maanden volop in gesprek met zorgwerkgevers over een regeling. De Raad van State had in december geadviseerd om zo’n compensatieregeling via werkgevers te laten lopen. “De werkgevers zijn nu aan zet om hun rol hierin te bepalen, maar die zijn afwachtend”, aldus de minister. Ze verwacht hun besluit spoedig.

Ondertussen gaan de al in gang gezette voorbereidingen voor een regeling volgens de minister gewoon door, of het nu een publieke of een private regeling wordt – waar de overheid ook significant aan zou bijdragen. Als de werkgevers zeggen dat ze het niet gaan doen, dan is het kabinet bereid om een publieke regeling te maken, zei Helder tegen de Kamer. Hoe snel dat kan, wist ze niet precies. Een goede uitwerking van de regeling kost even tijd, evenals het toetsen ervan. Bovendien loopt er nog een rechtszaak, omdat de vakbonden van de Staat compensatie willen afdwingen. Ook die uitspraak moet worden afgewacht, zei Helder. Het zal dan al snel eind februari of maart worden voordat er helderheid is.

Het debat werd wegens tijdgebrek afgebroken en gaat later verder.