Tweede Kamer wil meer actie tegen agressie zorgpersoneel

Agressie en geweld tegen zorgpersoneel is onacceptabel, vinden zowel coalitie als oppositie in de Tweede Kamer. Daar moet meer tegen worden gedaan. Over de manier waarop lopen de meningen echter uiteen. Veel fracties vinden dat werkgevers namens hun bedreigde werknemers aangifte moeten doen, zoals D66, VVD, PvdA en GroenLinks. Het CDA wil lik-op-stuk beleid, waarbij daders die op camera staan meteen een boete krijgen of een agressietraining moeten volgen.

Mensen die tegen zorgpersoneel schreeuwen of hen “in elkaar meppen, komen er nu mee weg”, zei Joba van den Berg (CDA). Daar moet wat haar betreft een einde aan komen, zei ze in het Kamerdebat over toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel.

PVV en Groep Van Haga willen celstraffen tegen mensen die zorgpersoneel belagen. Ook BBB en JA21 zijn voor strengere straffen. De VVD lijkt daar eveneens wel voor te voelen. “Het is jammer dat het verbod op taakstraf is verworpen”, zei VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil.

BBB en JA21 willen een rode kaart invoeren als mensen zich misdragen en de SP wil dat de oorzaak van de toenemende agressie moet worden onderzocht, voordat er allerlei oplossingen worden bedacht. Met BBB vindt de SP dat agressie en geweld een breder maatschappelijk probleem is dat ook breder moet worden aangepakt.

De Kamer is het er wel weer roerend over eens dat de aangiftebereidheid omhoog moet en dat geweld en agressie nooit normaal mag worden gevonden. Een groot deel van de Kamer vindt dat minister Conny Helder (Langdurige Zorg) zelf meer actie moet ondernemen, door bijvoorbeeld werkgevers te dwingen maatregelen te nemen. De Kamer vindt dat zij de aanpak en nazorg te veel aan de werkgevers overlaat.