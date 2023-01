Jongeren speciaal onderwijs: staking streekvervoer zoveelste ramp

De stakingen in het streekvervoer komende twee dagen zijn van grote invloed op leerlingen uit het speciaal onderwijs, stelt voorzitter van het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) Elijah Delsink. Het is volgens hem een kwestie van “ramp op ramp” voor deze leerlingen.

Zo’n 4000 van de bijna 38.000 leerlingen uit het speciaal onderwijs gaan via een regionale bus of trein naar school, meldt Delsink. Leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan, hebben bijvoorbeeld autisme of ADHD. Een verandering in het schema is voor hen zwaar, zegt hij.

Het onderwijs voor deze jongeren staat volgens Delsink al onder druk, onder meer vanwege veel lesuitval door een tekort aan leraren. “Wanneer nu ook nog eens het streekvervoer gaat staken – en dat is niet voor het eerst dit schooljaar – kun je onze leerlingen onderhand opdweilen want de rek is er wel uit.”

Een deel van de leerlingen uit het speciaal onderwijs gaat via het leerlingenvervoer naar school. Ook in die sector werd afgelopen maanden een aantal keren gestaakt, met volgens de LBVSO toen eveneens al grote impact voor de leerlingen.