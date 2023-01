Kaag wil greep overheid op kredietregistratie verstevigen

Minister Sigrid Kaag (FinanciĆ«n) wil van de registratie van schulden en betalingsachterstanden een wettelijke taak maken waardoor de overheid er meer over te vertellen krijgt. De huidige situatie waarin dat volledig zelfstandig geregeld wordt door Bureau Kredietregistratie (BKR), een private stichting, vindt zij “onwenselijk”.

Dat schrijft Kaag in antwoord op Kamervragen van VVD’er Eelco Heinen. Door van kredietregistratie een wettelijke taak te maken, wil zij meer zeggenschap krijgen op de manier waarop gegevens worden verwerkt en welke kredietovereenkomsten precies worden bijgehouden. Wel ligt het volgens een woordvoerder voor de hand dat die taak belegd blijft bij BKR.

Kredietverstrekkers zijn verplicht een stelsel van kredietregistratie te raadplegen voordat zij een lening afgeven van 250 euro of meer. In de praktijk zijn zij daarbij aangewezen op BKR, omdat er geen andere partijen zijn die zo’n register bijhouden.

Welke schulden precies worden bijgehouden, bepaalt BKR grotendeels zelf. Daar zijn nog geen wettelijke regels voor. Wel is de stichting bij de verwerking van gegevens gebonden aan de grenzen die de privacywet AVG stelt.

BKR oogstte vorige maand veel kritiek met het voorstel om ook alle hypotheekschulden te gaan bijhouden. Nu worden alleen hypotheken met een betalingsachterstand van drie maanden of meer geregistreerd. Het plan stuit op verzet van zowel huizenbezitters als kredietverstrekkers.

Ook de VVD vindt de voorgestelde uitbreiding “disproportioneel”. Kaag is dat met de grootste regeringspartij eens. “Ik zie op dit moment geen reden om hypotheken voor de eigen woning altijd te registreren.” Zij zegt daarover ook in gesprek te zijn met BKR, “mede in het licht van mijn voornemen om met een wetsvoorstel te komen”.