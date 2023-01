Keolis start treinverkeer donderdag later op vanwege staking

Keolis start zijn treinverkeer donderdag later op vanwege de landelijke staking in het streekvervoer. Het vervoersbedrijf zet aan het begin van de dag nog geen Blauwnet-treinen in, maar in de loop van de ochtend moet alles wel weer op gang komen. Op het traject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal heeft de staking na 10.00 uur geen gevolgen meer voor de dienstregeling, geeft Keolis aan. Voor de verbinding tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld zou dat vanaf 09.30 uur al het geval moeten zijn. Andere trajecten worden eveneens opgestart, al sluit het bedrijf niet uit dat er daar ook na 10.00 uur nog enkele ritten kunnen vervallen.

Medewerkers van het streekvervoer in het hele land leggen donderdag en vrijdag het werk neer. Zij willen met de stakingen een betere cao afdwingen. Regionale vervoerders waarschuwden al dat de stakingen kunnen leiden tot uitval van busritten en regionale treinen. Maar hoe groot de impact van de actie precies zal zijn, is nog onduidelijk. Naar schatting van vakbond FNV doen er aan de staking duizenden buschauffeurs, conducteurs en machinisten mee. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag zei eerder dat het streekvervoer weleens grotendeels stil kan komen te liggen.

Dat beeld werd later door werkgeversorganisatie VWOV in twijfel getrokken. VWOV-voorzitter Fred Kagie wees erop dat bij een eerdere landelijke actie van de FNV toch nog 70 tot 80 procent van het streekvervoer kon blijven rijden. Met het loonbod van 8 procent dat de werkgevers in het cao-overleg op tafel hebben gelegd, zou de stakingsbereidheid dit keer mogelijk nog lager kunnen uitpakken, opperde hij verder.

Keolis rijdt in verschillende delen van Nederland ook met bussen. De verwachting is vooralsnog dat ongeveer 70 procent van de bussen gewoon volgens de dienstregeling kan blijven rijden, maar dit zegt het bedrijf niet te kunnen garanderen. Keolis kan daarnaast nog niet zeggen wat de impact van de staking zal zijn op het treinverkeer van vrijdag. “We verwachten dat er minder treinen rijden dan gebruikelijk. Zodra er meer bekend is over de gevolgen van de staking of over de ritten die vervallen dan melden wij dat”, aldus het bedrijf.