Mensenrechtenhof beslist volgende week of het MH17-zaak behandelt

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist volgende week woensdag of het zich buigt over het neerhalen van vlucht MH17 en de mogelijke schuld die Rusland daaraan had. Het zou voor het eerst zijn dat een internationale rechter een oordeel velt over de verantwoordelijkheid voor de vliegramp.

Het mensenrechtenhof moet niet alleen beslissen of het de klacht van Nederland over MH17 in behandeling neemt. Het besluit tegelijkertijd over klachten van Oekraïne over het Russische optreden in het oosten van het land en over de ontvoering van Oekraïense kinderen uit bezet gebied.

Rusland probeert het hof in Straatsburg ervan te weerhouden zich over de zaak te buigen. Doet het hof dat toch, dan kan het nog wel jaren duren voor het uitspraak doet. Als het hof Rusland uiteindelijk zou veroordelen, heeft dat grote politieke betekenis en kan Moskou tot een schadevergoeding worden veroordeeld.