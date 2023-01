Griepgolf zakt na piek van vorige week weer wat in

De griepepidemie lijkt na een piek weer wat teruggezakt. Afgelopen week bezochten 65 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, meldt kennisinstituut Nivel. Een week eerder ging het nog om 103 op de 100.000 mensen.

Toen sprak het Nivel nog van een golf van “matige intensiteit”, maar inmiddels zitten we weer op het niveau daaronder: “lage intensiteit”. Van een griepepidemie wordt in de regel gesproken als een aantal weken achter elkaar meer dan 58 per 100.000 mensen naar de huisarts gaan met griepachtige klachten en bij een aanzienlijk deel ook daadwerkelijk het griepvirus (influenzavirus) wordt aangetroffen. Dat is het geval sinds ongeveer half december.

Afgelopen week werd bij 37 procent van de monsters die bij patiƫnten met griepachtige klachten werden afgenomen het influenzavirus gevonden. De andere patiƫnten dragen andere virussen bij zich, waaronder bijvoorbeeld het rhinovirus en het humaan metapneumovirus.