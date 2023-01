Rode Kruis: kwart van mensen vraagt geen hulp bij voedselnood

Een kwart van de mensen zou bij gebrek aan eten geen hulp vragen. Zij stappen dan niet naar bekenden of een overheidsorganisatie. Dit komt naar voren uit een steekproef van het Rode Kruis waaraan ruim duizend Nederlanders hebben meegewerkt. Ook blijkt dat bijna een op de drie weleens zorgen heeft of er genoeg geld is om eten te kopen.

De reden die het vaakst wordt genoemd om geen hulp te vragen, is de overtuiging dat je zelf je problemen moet oplossen. Daarna volgen schaamte, en niet bekend willen staan als iemand die hulp nodig heeft.

Volgens het Rode Kruis is het aantal Nederlanders in voedselnood het afgelopen jaar toegenomen. Cijfers heeft de organisatie niet, maar zij baseert dit op signalen van andere hulporganisaties. Heleen van den Berg van het Rode Kruis zegt: “Het gaat ook om mensen die het vorig jaar eigenlijk nog prima deden. Mensen die het nu net niet meer lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan schiet eten erbij in”. De coronacrisis, de inflatie en stijgende vaste lasten lijken hiervoor belangrijke oorzaken, stelt Van den Berg.

Uit het onderzoek van de hulporganisatie blijkt verder dat de meeste (89 procent) respondenten bereid zijn iemand uit de eigen omgeving te helpen als dat wordt gevraagd.