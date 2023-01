CDA en GroenLinks: haal woord ‘krankzinnig’ uit wet BES-eilanden

Het woord ‘krankzinnig’ moet zo snel mogelijk worden geschrapt uit wetteksten van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden), willen CDA en GroenLinks. Zij dienen woensdag tijdens een Kamerdebat over Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een amendement in om dit voor elkaar te krijgen.

In de huidige Wet tot regeling toezicht op krankzinnigen BES wordt de term ruim tachtig keer gebruikt. Door psychiatrisch patiënten als krankzinnig aan te duiden, houdt het parlement een negatief stigma in stand, betogen Joba van den Berg (CDA) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Als het amendement wordt aangenomen, wordt ‘krankzinnigen’ in de wet veranderd in ‘psychiatrisch patiënten’. Ook woorden als krankzinnigengestichten – zoals ze nu in de wet staan – moeten worden aangepast.

“Mensen met psychische problemen bestempelen als ‘krankzinnigen’ is taalgebruik dat thuishoort in de middeleeuwen. In de huidige wetgeving horen dit soort stigmatiserende woorden niet te staan. Het is hoog tijd dat we dit repareren”, zegt Westerveld. “‘Krankzinnigen’ is een achterhaalde term en vernederend voor de mensen met psychische problemen. Dit is het moment om de benaming te moderniseren”, vult Van den Berg aan.

De regeling stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw. De Wet tot regeling toezicht op krankzinnigen BES is volgens beide Kamerleden de afgelopen twaalf jaar drie keer in de Kamer behandeld, maar de term is nooit aangepast. De BES-eilanden zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.