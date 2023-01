Antiapartheidsactivist Sietse Bosgra (87) overleden

Antiapartheidsactivist Sietse Bosgra is op 8 januari overleden op 87-jarige leeftijd. Dat valt op te maken uit overlijdensadvertenties van onder meer zijn directe familie in verschillende kranten.

Bosgra was medeoprichter van het Angola Comité in 1961. Dat ondersteunde de strijd tegen kolonisator Portugal, en later ook vrijheidsstrijders in Mozambique en Zuid-Afrika. Het Angola Comité werd in 1976 omgedoopt in Komitee Zuidelijk Afrika (KZA), dat zich focuste op vrijheidsbewegingen in Zuid-Afrika, Zimbabwe en Namibië. Het zamelde ook veel geld in voor het ANC, de lange tijd verboden antiapartheidsbeweging in Zuid-Afrika onder leiding van Nelson Mandela. Het KZA ging op in het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika, dat sinds 2012 hoort bij ActionAid.

Later verlegde Bosgra zijn aandacht naar het Midden-Oosten. Hij vroeg vooral aandacht voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ook ageerde hij tegen de Nederlandse politiemissie naar Afghanistan, die in 2011 begon en een paar jaar duurde.