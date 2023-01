Rijkswaterstaat: drukste ochtendspits sinds 2019

Vanwege winterse buien, gladheid en de staking van regionale vervoerders is donderdagochtend de drukste ochtendspits sinds 2019 gemeten, meldt Rijkswaterstaat. Om 07.50 uur stond er bijna 690 kilometer file op de snelwegen. Daarmee werd het eerdere record van 572 kilometer file op 13 december 2022 verbroken.

De ochtendspits kwam donderdag al vroeg op gang, onder meer door ongelukken vanwege gladheid en langzaam rijdend verkeer door het winterse weer. Vooral rond Eindhoven was het druk door ongelukken.

De ANWB, die ook de N-wegen meetelt, meldde om 08.00 uur rond de 800 kilometer file. De verkeersdienst zag dat het vooral in het zuiden van het land druk was door het winterse weer. “In de Randstad was het zelfs iets rustiger dan normaal”, aldus een woordvoerder. De ANWB ziet minimale impact van de ov-staking in de ochtendspits. Volgens de verkeersdienst waren veel mensen van tevoren op de hoogte van de staking en hebben ze daarop geanticipeerd.

De gladheid trekt aan het eind van de ochtend weg, maar ’s avonds kan het opnieuw glad zijn door winters weer. Rijkswaterstaat waarschuwt dan ook voor een erg drukke avondspits. Ook vrijdagochtend zijn er winterse buien en een staking. “Maar over het algemeen is het dan qua verkeer een stuk rustiger op de snelwegen”, aldus Rijkswaterstaat.