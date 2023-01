Arriva: vooral uitval door staking in Brabant en Limburg

De staking van Arriva-medewerkers in het streekvervoer is vooral te merken in Brabant en Limburg. Volgens een woordvoerder van de vervoersmaatschappij rijden in Brabant zo’n 20 tot 30 procent van de bussen, in Limburg gaat het om 35 tot 40 procent. In die laatste provincie staan de treinen donderdag ook stil.

Arriva zegt dat in het noorden en westen van het land de uitval van bussen flink lager is. Zo rijdt in Friesland ongeveer 60 procent van de bussen wel, en in het westen van het land zo’n 65 procent. “De bussen in het oosten rijden ook, alleen rond Tiel staakt zo’n 60 procent van de medewerkers”, laat een woordvoerder weten. Treinen in de regio noord en oost rijden gewoon.

Keolis laat weten dat alle treinen vanaf donderdagochtend volgens de dienstregeling rijden en dat het effect van de staking op de buslijnen per regio verschilt. In Almere en Utrecht rijdt ongeveer 70 procent, in Twente is dat ongeveer 35 procent, zegt een woordvoerder. “Dat kan nog veranderen, als de avonddiensten beginnen. Ook morgen kan het beeld anders zijn.”

Bij de RET, actief in en om Rotterdam, treft de staking bussen “in het hele netwerk” maar is pas op het laatste moment duidelijk om welke ritten het precies gaat. Trams en metro’s rijden donderdag volgens dienstregeling. Van de buschauffeurs staakt ongeveer 20 tot 25 procent, zegt een woordvoerder. Twee derde van de chauffeurs bij de RET valt onder de cao waarvan de onderhandelingen zijn stukgelopen.

Duizenden werknemers in het streekvervoer staken donderdag en vrijdag. Verschillende vervoerders hadden daarom al gewaarschuwd voor verstoringen in de dienstregelingen. De FNV-staking is het gevolg van een mislukt cao-overleg. In Dordrecht, Twente en Limburg wordt donderdag ook gestaakt door medewerkers die onder de cao Multimodaal vallen. Zo’n 1300 medewerkers vallen onder deze cao voor vervoersbedrijven die zowel bus- als treinvervoer aanbieden. Vrijdag volgt een landelijke staking.