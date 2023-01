Overlast voor reizigers door staking, veel stadsbussen rijden wel

De staking in het streekvervoer zorgt op veel plekken in het land voor vertragingen en geschrapte buslijnen, maar in verschillende steden reed een groot deel van de bussen donderdagochtend nog wel. Onder meer in Utrecht, Breda, Beverwijk en Venlo is dat het geval, zien verslaggevers van het ANP.

Hoe groot de impact van de stakingen precies is op de dienstregeling, is niet helemaal duidelijk. Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) gaat vooralsnog zo’n 40 procent van de ritten niet door. Vakbond FNV, die de staking heeft opgezet, rekent op een grotere impact en komt later op donderdag met cijfers.

Bij de bushaltes bij station Breda vielen rond 08.00 uur een handvol ritten uit en was op meerdere lijnen vertraging. Dat leek niet voor extra drukte of veel gestrande reizigers te zorgen. Datzelfde gold ’s ochtends bij Utrecht Centraal, waar de meeste mensen voorbereid leken te zijn op de stakingen. In Venlo waren er ook weinig mensen die tevergeefs op de bus stonden te wachten of bijvoorbeeld een taxi namen als alternatief, aldus een verslaggever.

In de regio is mogelijk meer overlast door de stakingen. Zo reden in het Noord-Hollandse Schermerhorn beduidend minder bussen en lag de bushalte in het dorp er verlaten bij. Een reiziger die wel naar de halte kwam, had niet door dat er gestaakt werd en wachtte tevergeefs op de bus.