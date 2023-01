Autodieven sloegen vorig jaar vaker toe

Autodieven sloegen in 2022 voor het eerst in jaren weer vaker toe, meldt kenniscentrum LIV op basis van aangiftecijfers van de RDW en de politie. Met name oudere auto’s zonder beveiligingssysteem zijn bij dieven populair.

Afgelopen jaar telde het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) bijna 6000 autodiefstallen, zo’n elf procent meer dan een jaar eerder. In iets minder dan de helft van de gevallen is de auto weer teruggevonden.

Dieven hadden het vooral een stuk vaker gemunt op elektrische en hybride voertuigen. Toyota’s werden het vaakst gestolen, zowel de elektrische varianten als de benzineauto’s van het Japanse merk.

Volgens het LIV zijn auto’s van drie, vier of vijf jaar oud het vaakst doelwit. Maar ook het aantal diefstallen van auto’s van twintig jaar of ouder is volgens het kenniscentrum opvallend gestegen.

Behalve meer auto’s werden er afgelopen jaar ook meer motoren, brom- en snorfietsen en bedrijfswagens gestolen. Het aantal diefstallen van motoren lag vorig jaar zelfs op het hoogste niveau in ten minste vijf jaar tijd. In totaal werden er ruim 22.300 voertuigen gestolen, zo’n 21 procent meer dan in 2021.