Ochtendspits vroeg begonnen vanwege ongelukken door gladheid

De ochtendspits is donderdagochtend vroeg begonnen wegens meerdere ongelukken door gladheid, meldt Rijkswaterstaat. Zo zijn er op de A2 bij knooppunt Ekkersweijer twee rijstroken dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Dat levert veel vertraging op rondom Eindhoven.

Ook op de A27 richting Utrecht is vlak voor knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A2. De ANWB ziet verder dat op veel plekken in het zuiden van het land langzaam wordt gereden vanwege winterse buien.

Het KNMI heeft donderdagochtend in het hele land code geel afgegeven voor gladheid door hagel- en sneeuwbuien. In Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan plaatselijk 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. De gladheid trekt eind van de ochtend weg, maar ’s avonds kan het opnieuw glad zijn door winters weer.

Naast het slechte weer kan het donderdagochtend ook druk zijn op de weg wegens een staking in het regionale openbare vervoer. “Maar veel mensen zijn al op de hoogte van die staking en zullen daar wel op anticiperen. We verwachten dat de invloed van het weer iets groter zal zijn op deze ochtendspits”, aldus een woordvoerder van de ANWB.