Bruins Slot: zware fouten gemaakt bij onderhoud rechtsstaat

De overheid heeft “helaas de afgelopen jaren ook zware fouten gemaakt als het gaat om het onderhoud van onze rechtsstaat”. Dat erkent minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot tijdens een debat over de staat van de rechtsstaat. Ze verwijst naar een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat veel burgers de politiek niet zien “als de oplossing maar juist als een probleem”. De Kamer toonde zich in het debat ook al bezorgd.

De minister zegt dat “de verbinding met de samenleving” hersteld moet worden, en dat de overheid “dienstbaar, dichtbij en responsief” moet zijn. Ze vindt dat er geluisterd moet worden naar burgers, maar dat er ook ruimte moet zijn voor “ambtelijk vakmanschap” en dat de overheid weerbaar moet zijn voor ondermijning.

Volgens Bruins Slot heeft de overheid het wel goed met de burgers voor. “Maar goede wil is geen garantie tegen onrecht. De reparatie van de rechtsstaat kost tijd en inspanning van ons allemaal. We zijn nog niet waar we zouden moeten zijn.” Er worden volgens haar stappen gezet, maar er moet volgens haar nog verder aan gewerkt worden.