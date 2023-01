D66 in aanvaring met coalitiegenoten over sekswerkers

D66 is fors in aanvaring gekomen met coalitiegenoten CDA en ChristenUnie over het beleid ten aanzien van sekswerkers. D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt vindt dat het stigma van sekswerkers eraf moet door onder meer te erkennen dat prostitutie “gewoon werk” is. Om de veiligheid van sekswerkers te verbeteren, moet het in alle gemeenten mogelijk worden dat zij vanuit huis hun werk kunnen doen. Dit betoog leidde niet alleen bij CDA en CU, maar ook bij de oppositie tot flinke kritiek.

“Misstanden worden erger als je die in het verborgene houdt”, zei Podt. De Tweede Kamer vindt het nu niet het moment om hierover de ‘strijd’ aan te gaan. “Je moet beginnen met het aanpakken van misstanden”, zei CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker, in plaats van de mogelijkheden uit te breiden voor sekswerkers. Uit onderzoek blijkt dat zeker 5 procent van de vrouwen wordt uitgebuit, zei Bikker. “Ze worden verkracht”. CDA-Kamerlid Anne Kuik vulde aan dat “het geen normale branche is en zo moeten we het ook niet benaderen”. Daar is staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) het hartgrondig mee eens.

Volgens Podt wil ook haar partij, net als de rest van de Kamer en Van der Burg, misstanden onder sekswerkers voorkomen. Volgens haar wordt het voor sekswerkers makkelijker – en daarmee veiliger – om naar de politie te stappen als zij vanuit huis werken. De rest van de Kamer gelooft daar niet in.

Het ongeduld bij de Tweede Kamer is groot over het uitblijven van concrete maatregelen om sekswerkers te beschermen en uitbuiting te voorkomen. Er wordt al veel te lang over gepraat en te weinig gedaan, vindt de Kamer. Binnen twee weken wordt de Wet regulering sekswerk opengesteld voor inspraak, zei Van der Burg. Hij weet nu al dat een groot deel van de sekswerkers moeite heeft met de wet, omdat zij zich verplicht moeten registreren. Het is weliswaar niet strafbaar als ze dat niet doen, maar “het is bedoeld om de schil om hen heen te kunnen aanspreken”, verduidelijkte de staatssecretaris.

Onder meer PvdA en SGP willen los van die wet zo snel mogelijk “meters maken”, zoals Kees van der Staaij (SGP) het noemde. Songul Mutluer (PvdA) vindt dat alle betrokken partijen veel beter moeten samenwerken en gegevens moeten delen. Ook moet wat haar betreft zo snel mogelijk worden opgetreden tegen seksadvertenties op onlineplatforms, waar minderjarigen hun ‘diensten’ aanbieden.