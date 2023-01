Consumentenbond krijgt tientallen klachten over webshop ByZaaza

De Consumentenbond heeft in vier maanden tientallen klachten gekregen over kledingwebshop ByZaaza Amsterdam, onder meer over de levertijd en het terugsturen van bestellingen. Ook zegt de bond dat de webwinkel consumenten misleidt. De bond informeerde woensdag de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De webshop belooft in vijf tot tien dagen te leveren, maar de Consumentenbond krijgt klachten van klanten die wekenlang moeten wachten. Een product terugsturen gaat moeizaam en duurt lang. Daarnaast misleidt ByZaaza consumenten met nepaanbiedingen, aldus de bond. Bij sommige producten staat wekenlang “vandaag 50 procent korting” en dat mag niet.

Een woordvoerder van de Consumentenbond noemt de klachten “zorgelijk”. Waarschijnlijk gaat het om een dropshipper, een webshop zonder eigen voorraad, die producten na bestelling door de klant van Chinese webwinkels als AliExpress haalt.

Op reviewwebsite Trustpilot staan sinds augustus ruim 380 klachten van consumenten die hun bestelling niet hebben ontvangen en klagen over namaakkleding uit China voor een hoge prijs en lage kwaliteit. Daarnaast lukt het veel klagers en de Consumentenbond niet om contact te leggen met de webshop via telefoon of e-mail.

ByZaaza was niet bereikbaar voor een reactie.