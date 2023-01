Taxibedrijven profiteren van staking streekvervoer

De staking in het streekvervoer zorgt voor extra klandizie bij een aantal taxibedrijven. Dat zien onder meer de Taxi Centrale Maastricht en Brabotax in Eindhoven. “We hebben het veel drukker dan normaal”, zegt Pieter Petersen van de Taxi Centrale Maastricht. “Ik denk dat we ongeveer 20 procent meer ritjes hebben.”

Wat Petersen verbaast, is dat veel mensen in de Limburgse hoofdstad niet op de hoogte zijn van de staking. Op het laatste moment wijken ze volgens hem dan toch nog uit naar een taxi. Vooral in de vroege ochtend hadden de chauffeurs het druk met mensen die naar hun werk moesten. De taxicentrale rijdt met vijftien auto’s, maar vanwege de staking had het bedrijf nog een aantal onderaannemers erbij gevraagd, waardoor er 21 taxi’s beschikbaar waren. Desondanks moesten er toch nog ritjes worden geweigerd.

Petersen denkt dat het vrijdag wat rustiger zal zijn, aangezien meer mensen dan op de hoogte zullen zijn van de acties of thuis werken.

Ook bij taxicentrale Brabotax in Eindhoven was het donderdagochtend drukker dan normaal. “Met name in de spits”, zegt centralist Hamza. “Dat kwam zowel door de sneeuw als door de staking.” Het bedrijf was echter voorbereid en had extra mensen aan het werk, aldus de centralist.