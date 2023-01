Otto: 25.000 euro beloning info opdrachtgever ‘laffe aanslag’

No Surrender-oprichter Klaas Otto looft een beloning uit van 25.000 euro voor degene die kan vertellen wie opdracht gaf voor een ontploffing in Den Bosch vorig jaar juli, vertelt hij op zijn Instagram-account. De aanslag was gericht op de woning van zijn schoonmoeder en zijn toenmalige vriendin, zijn huidige vrouw.

Zes maanden na de aanslag “bied ik hulp aan”, aldus Otto, die zegt het geld te verstrekken aan degene die kan vertellen wie de opdrachtgever is van “deze laffe aanslag” op het huis aan de Stapelen. Enkele dagen ervoor was er een aanslag bij een ander huis vlakbij, waarschijnlijk betrof dit een vergisaanslag. De huizen raakten beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

In zijn post op social media zegt hij dat een artikel hem aan het denken heeft gezet. Mogelijk gaat het om een bericht van Omroep Brabant op woensdag, waarin te lezen was dat het cameratoezicht rond de bewuste woning is opgeheven. Otto is in zijn bericht kritisch over nazorg voor zijn schoonmoeder door de gemeente Den Bosch en de politie. Zij hebben haar volgens hem “gewoon echt helemaal in de kou laten staan” en “niets van zich laten horen”.

Rond de explosies werd begin september vorig jaar een verdachte aangehouden, een destijds 20-jarige man uit Rotterdam. Afgelopen december liet justitie weten “zicht te hebben” op meer verdachten.

In reactie op de beloning die Otto heeft uitgeloofd, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten dat het vaker voorkomt dat slachtoffers of andere betrokkenen op eigen initiatief een beloning uitloven. In dit geval is dit niet in overleg met de politie of het OM gebeurd, aldus een woordvoerder. Over de actie zegt het OM verder het belangrijk te vinden dat “informatie gedeeld kan worden met de politie”. Die kan die “immers op waarde schatten en er verder onderzoek naar doen, in alle zorgvuldigheid en in het belang van de zaak”.

Volgens de woordvoerder is de zaak “nog in onderzoek” en richt het rechercheteam zich nu “onder meer op de betrokkenheid van eventuele medeverdachten”.

Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, werd eerder veroordeeld tot jarenlange celstraffen onder meer wegens het leiden van een criminele organisatie.