Opnieuw student naar de rechter om energietoeslag

Een student uit Amsterdam staat op 31 januari tegenover de gemeente in de rechtbank. Gesteund door het juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted wil hij de gemeente zover krijgen hem alsnog een energietoeslag uit te keren.

Vorig jaar konden mensen met een laag inkomen aanspraak maken op een eenmalige energietoeslag van 1300 euro, bedoeld om de gestegen kosten voor onder meer warmte te drukken. Studenten kunnen in de meeste gemeenten geen gebruik maken van die regeling. Zij kunnen wel proberen via de individuele bijzondere bijstand een toeslag te krijgen, maar daar zitten strikte voorwaarden aan.

Oneerlijk, vinden studenten. Ook zij hebben immers in de regel weinig geld te besteden terwijl ook voor hen de kosten voor onder meer energie zijn gestegen. De rechtbank in Arnhem stelde eerder dat studenten niet mogen worden uitgesloten van de toeslag, nadat een Nijmeegse student een zaak had aangespannen. Een deel van de gemeenten besloot daarna om de energietoeslag ook voor studenten beschikbaar te stellen, maar niet allemaal.

Zo kunnen studenten in Amsterdam dus alleen extra geld van de gemeente krijgen als ze bijzondere bijstand aanvragen. Maar om daar aanspraak op te maken wordt een strengere inkomensgrens gehanteerd dan voor de energietoeslag, zo legt jurist Jaap Kotteman van Legal Advice Wanted uit. Daarnaast hebben wethouders van een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, eerder al tegen het kabinet gezegd dat gemeenten studenten niet goed kunnen helpen via de bijzondere bijstand.

Legal Advice Wanted, dat ook overleg voert over de energietoeslag met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), wil nu via de rechtbank de gemeente alsnog dwingen de 1300 euro uit te keren. Het adviesbureau helpt ongeveer 10.000 studenten door het hele land om energietoeslag te krijgen. In totaal staan komende tijd zo’n dertig rechtszaken in verschillende gemeenten op de planning. Maar Kotteman denkt dat de uitspraak in de Amsterdamse zaak leidend zal zijn voor wat andere gemeenten gaan doen. Mocht de student gelijk krijgen, dan zullen andere gemeenten ook overstag gaan, zo verwacht hij.

De LSVb laat weten ook te hopen dat niet in elke gemeente een rechtszaak gevoerd hoeft te worden om tot een energietoeslag voor studenten te komen. “In Nijmegen is de deur voor een landelijke regeling op een kier gezet”, aldus voorzitter Joram van Velzen. “Amsterdam heeft de kans om die deur wat verder open te doen.”