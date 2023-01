Rol van Artificial Intelligence in schrijfwerk steeds groter

Het gaat de laatste tijd hard in AI-schrijversland. Er is ineens een enorm aanbod van AI-writers, schrijverstools die gebaseerd zijn op Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Waren het lange tijd hulpmiddelen om te redigeren, te vertalen of spraak om te zetten in tekst, inmiddels kun je met AI ook gewoon echt teksten schrijven. Deze zogenaamde AI-writers schrijven op basis van trefwoorden en/of gewenste tone of voice zelf een artikel. Blogs, productbeschrijvingen, slogans, branded content, advertenties voor social media, je kunt het zo gek niet bedenken. Zelfs een boek ‘laten’ schrijven behoort tot de mogelijkheden.

GPT-3

De enorme groei van de AI-writers is vooral te danken aan GPT-3, een AI-model dat menselijke taal nabootst. De toepassing genereert zinnen op basis van een gigantische hoeveelheid informatie waarmee het algoritme is getraind. GPT-3 heeft daarvoor het hele internet gelezen. Inclusief Wikipedia en alle Google Books, oftewel 3.375.000.000 pagina’s. Met al die kennis kan GPT-3 op basis van een paar voorbeelden een tekst genereren over bijna elk onderwerp.

Voordelen en nadelen

Of een AI-writer zinvol is en tijdwinst oplevert, hangt vooral af van de kwaliteit die je nastreeft. Als je veel en vaak content wil creëren in een korte tijd dan is een AI-writer natuurlijk een goede tool. Maar gaat het je om de kwaliteit van je tekst dan zijn bijvoorbeeld Nederlandse teksten minder goed dan Engelse teksten, simpelweg omdat er minder data in het Nederlands beschikbaar zijn. Ook kan AI zich niet inleven in de lezer waardoor empathie en humor ontbreekt. De teksten zijn vooral feitelijk. Bovendien hebben AI schrijvers ook geen eigen mening of nieuwe inzichten. Wat dat betreft blijft schrijven mensenwerk. En hoe goed het zelflerende systeem ook is, de mens blijft nodig om opdrachten te geven, te controleren en bij te sturen. Het blijft dus van belang om als menselijke schrijver je eigen schrijversvaardigheden te ontwikkelen om kwaliteit van teksten te kunnen waarborgen. Het volgen van een cursus copywriting of tekstschrijven heeft zin, met name met oog op de toekomst.

Maar al mankeert er nog een heleboel aan de verschillende AI copywriting tools, journalisten, copywriters, bloggers en influencers kunnen er niet meer omheen dat kunstmatige intelligentie ook de schrijverswereld heeft betreden. Gaat de robotschrijver de menselijke schrijver dan vervangen?

De nieuwe schrijver van vlees en bloed

Er komt ongetwijfeld een tijd dat de AI writing tools voordeliger zijn dan schrijvers van vlees en bloed. Die AI tools zijn dan waarschijnlijk al zo ver ontwikkeld, dat ze bruikbaar zijn om veel standaard content geheel zelfstandig te ‘schrijven’. Bovendien zijn AI copywriting tools nooit ziek, zijn snel en 24/7 beschikbaar. De menselijke schrijver zal dan vooral nog als eindredacteur werken en veel aan fact checking en fine tuning doen. En hoeveel empathie, humor en creativiteit een copywriting tool heeft tegen die tijd, valt ook nog te bezien. Net zoals de vraag of de AI tool weet of we te maken hebben met een feit of een alternatief feit.

Maar zover is het nog lang niet, menen de respondenten in recent onderzoek van Copyrobin.nl. “Het grote minpunt van content die een AI copywriting tool schrijft, is dat de menselijke ‘touch’ ontbreekt. Zo lang AI niet in staat is de menselijke schrijver helemaal na te bootsen, met al zijn kennis en ervaring, zijn er in elk geval nog schrijvers nodig. Warme, menselijke wezens, met empathie, diepgang, inzicht, en creativiteit.”