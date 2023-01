Kabinet zal naar leveren F-16’s kijken als Kiev daar om vraagt

Het kabinet zal ook kijken naar het leveren van F-16 gevechtsvliegtuigen als de regering in Kiev daar om vraagt. Dat maakte minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) duidelijk tijdens een debat donderdag in de Tweede Kamer. Het kabinet zal met een “open blik” naar zo’n verzoek kijken.

Voor het leveren van spullen zijn er “geen taboe’s” wat betreft regulier materieel, verklaarde de minister. Sjoerd Sjoerdsma (D66) vroeg het kabinet om ook F-16’s en infanteriegevechtsvoertuigen te leveren aan de Oekraïense strijdkrachten. De vrees is dat Rusland de komende maanden weer een groot offensief begint.

Nederland stuurt volgens Hoekstra alleen spullen waar Oekraïne om vraagt. Kiev heeft momenteel vooral behoefte aan zware wapens. Het land vraagt al langer om het sturen van moderne gevechtstanks. Polen en Finland willen de Duitse Leopard 2 tanks sturen, maar hebben daarvoor toestemming van Duitsland nodig.

Berlijn is nog aan het twijfelen. De Duitse regering staat onder zware druk om toe te staan dat deze Leopard 2 gevechtstanks naar Oekraïne gaan. Ook daar zal vrijdag tijdens internationaal overleg in het Duitse Ramstein meer over naar buiten komen, is de verwachting. Hoekstra leek positief gestemd hierover.

Nederland kondigde deze week aan bereid te zijn Patriot-luchtafweer te sturen. Het wil zich aansluiten bij een initiatief van Duitsland en de VS. De Patriots moeten bescherming bieden tegen Russische raket- en droneaanvallen. Vrijdag zal het kabinet duidelijk maken wat er op dit gebied precies zal worden geleverd, zei Hoekstra. De Kamer steunt het besluit.

Rusland viel het buurland bijna een jaar geleden binnen. Veel landen steunen Oekraïne met geld en wapens. Er worden steeds zwaardere wapens gestuurd. Kort na het begin van de oorlog gaf Polen aan gevechtsvliegtuigen te willen sturen, maar dat ging de EU en VS toen veel te ver.