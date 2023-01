Willem Engel in hoger beroep in zaak over opruiing

Willem Engel gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Rotterdam die hem vrijdag veroordeelde voor een oproep om deel te nemen aan een verboden demonstratie tegen het coronabeleid. De voorman van de voormalige actiegroep Viruswaarheid sprak na afloop van de uitspraak van “een politiek gekleurd vonnis”. Het Openbaar Ministerie zegt het vonnis te zullen bestuderen. Het OM heeft daar twee weken de tijd voor.

Voor vijf feiten op de tenlastelegging werd Engel vrijgesproken, daar is hij tevreden mee. “Het was eigenlijk precies zoals ik had verwacht”, zegt hij. “Er moest iets uitkomen, want anders zou het OM te veel schade oplopen.”

“Technisch gezien klopt het niet”, zegt Engel over de enige veroordeling. “We hebben niet opgeroepen tot deelname aan een verboden demonstratie, maar voor een demonstratie tegen het verbod”, aldus Engel.

Tegen het verbod van de demonstraties op het Malieveld in Den Haag op 21 en 28 juni 2020 loopt nog een bodemprocedure. “Als die rechter zegt dat het een onrechtmatig verbod was, wat in de lijn der verwachting ligt, dan moet dit vonnis worden teruggedraaid. Dan was het geen oproep om deel te nemen aan een verboden demonstratie.”

Eind 2021 werd een collectieve aangifte, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Initiatiefnemer daarvan is Norbert Dikkeboom. Hij is tevreden met het vonnis. Dat Engel grotendeels is vrijgesproken vindt Dikkeboom “getuigen van een open en transparante benadering van de rechtbank. Zo hoort het te gaan.”

Dikkeboom is blij met de voorwaardelijke straf die aan Engel is opgelegd: “Dat zorgt er toch voor dat hij op zijn tellen moet passen. Het gaat er niet om dat hem de mond wordt gesnoerd, maar dat hij zich aan de regels moet houden.”