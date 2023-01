Geen grote problemen op het spoor door sneeuwval

De sneeuwval vrijdag zorgt vooralsnog niet voor grote problemen op het spoor. “Het valt eigenlijk bijzonder mee. We hebben er weinig last van”, zegt een woordvoerder van de NS. Ook spoorbeheerder ProRail meldt dat de overlast vooralsnog meevalt. Alleen bij Roosendaal was vrijdagochtend sprake van wissels die het niet deden als gevolg van het winterweer.

Eerder leidde sneeuwval nog wel eens tot grote problemen op het spoor. De laatste keer dat er echt een flink probleem op het spoor ontstond, was in februari 2021, geeft de woordvoerder van de NS aan. Toen was sprake van een sneeuwstorm.

Volgens de NS-zegsman is het spoor hier ingericht op het milde klimaat in Nederland. “Dat werkt een groot deel van de tijd goed, maar het kan problemen geven.” Of het problemen geeft, hangt volgens hem af van het soort winterweer. “We doen veel om problemen door het winterweer tegen te gaan. We zorgen ervoor dat onze treinen als het nodig is sneeuwvrij worden gemaakt, er wordt ‘s ochtends met treinen gereden om rijp van de bovenleiding te halen en ProRail doet ook veel”, zegt hij, ook verwijzend naar de spoorbeheerder. “En we zien dat het vandaag heel goed gaat.”

Ook de woordvoerder van ProRail laat weten dat de overlast meevalt. De problemen bij Roosendaal zijn inmiddels verholpen. “Het is niet in heel Nederland, dus dat valt mee”, zegt de woordvoerder, verwijzend naar de sneeuw. “En het vriest niet, dat helpt ook. Anders krijg je ijzelvorming en dat is nu nog niet aan de hand.”