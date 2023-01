Hoekstra ‘bijt op tong’ over nieuwe Turkse blokkade voor Zweden

De nieuwe blokkade die Turkije opwerpt voor Zweden om tot de NAVO toe te treden, maakt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken ongeduldig. Maar het is “het beste dat ik op mijn tong bijt”, zegt hij. Het zou alleen maar averechts werken als hij zich zou uitspreken.

Zweden kan Turkse steun voor zijn aansluiting bij de NAVO wel vergeten, zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandag. De reden: de verbranding van een koran afgelopen weekend in Stockholm door een extreemrechtse politicus. Tot dusver eiste Turkije vooral dat Zweden Koerdische tegenstanders van Ankara in Zweden harder zou aanpakken. Het kandidaat-NAVO-lid doet dat al wel, maar het is Turkije niet genoeg. Vorige week kwam Erdogan ook al met een nieuwe eis. Hij wil dat Finland en Zweden tot 130 mensen uitleveren die Turkije als terroristen beschouwt.

Ankara stelt “het geduld wel op de proef”, zegt Hoekstra. “Maar ik help het proces niet als ik dat nu weer van commentaar voorzie, dus dat moet ik niet doen.” Hij wil niet zeggen of de moed hem in de schoenen zinkt, maar hamert erop dat Zweden en het andere aspirant-lid Finland toegelaten móeten worden. Dat is “essentieel”, zowel voor die twee landen als voor de westerse militaire alliantie zelf.