Twaalfde lid harde kern Feyenoord aangehouden

Bij het onderzoek naar misdrijven door de harde kern van Feyenoord heeft de politie een twaalfde verdachte aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel die zondagmiddag is opgepakt voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax, meldde de politie maandag. De man zou betrokken zijn geweest bij spandoeken met ernstige bedreigingen en beledigingen afgelopen mei in Tirana rond een wedstrijd tegen AS Roma.

De politie had vrijdagochtend al elf andere leden van de harde kern van Feyenoord aangehouden. Het ging om mannen van tussen de 21 en 36 jaar uit Rotterdam, Den Haag, Arnemuiden, Uden en Rijswijk die worden verdacht van bedreiging, belediging, intimidatie en brandstichting.

De man uit Nieuwerkerk aan den IJssel stond vrijdag al op het lijstje van aan te houden verdachten, maar was toen onvindbaar. Agenten zagen de gezochte man zondag in een café in de omgeving van de Kuip, waarna hij kon worden opgepakt.

Van de eerder aangehouden verdachten zijn er maandag drie voorgeleid. Het gaat om een 29-jarige man uit Rijswijk, een 36-jarige Schiedammer en een 24-jarige man uit Gouda. De eerste twee blijven nog zeker twee weken langer vastzitten. De Gouwenaar is op vrije voeten gesteld door de rechter-commissaris, maar wel onder een aantal voorwaarden. Zo mag hij zich voorlopig niet in een groot gebied rondom De Kuip begeven. De andere verdachten die vorige week werden aangehouden zijn dit weekend uitgebreid verhoord en heengezonden. Zij blijven wel verdachten in het lopende onderzoek.

De arrestaties zijn het resultaat van anderhalf jaar onderzoek door een speciaal rechercheteam dat zich volledig richtte op misdrijven die met voetbal te maken hebben. Daarbij gaat het onder meer om de bekladding van het huis van wethouder Robert Simons en de bekladding en brandstichting bij de sportschool van Paul van Dorst, voorzitter van de Roze Kameraden, de lhbti-supportersvereniging van Feyenoord.

Op de spandoeken die vorig jaar mei in Tirana werden getoond, stonden beledigingen en doodsbedreigingen aan het adres van burgemeester Aboutaleb, zijn dochter, en Van Dorst,

Vorig jaar werden al 45 verdachten aangehouden. De politie sluit niet uit dat in het onderzoek nog meer verdachten worden opgepakt.