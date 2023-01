OM komt met strafeisen in ontuchtzaak oppaskinderen

Het Openbaar Ministerie komt maandag met de strafeisen tegen een Limburgs stel dat wordt verdacht van seksueel misbruik van jonge meisjes tijdens het oppassen.

De 54-jarige Nancy D. uit Herkenbosch heeft aan de rechtbank in Den Bosch bekend dat ze tussen 2019 en 2021 zeven kinderen tussen 1 en 6 jaar misbruikte. Dat deed ze als oppas, terwijl haar partner Peter S. (59) via een beeldverbinding meekeek. Ook gaf hij opdrachten aan D. hoe ze kinderen moest misbruiken.

De zaak werd ontdekt toen de ouders van een 2-jarig meisje in juni 2021 beelden uit de kinderkamer zagen, waarop te zien was dat hun kind werd misbruikt. D. werd nog diezelfde avond opgepakt. Ze heeft bekend dat ze ontucht pleegde. Ook Peter S. heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is voor het misbruik.

De meerdaagse zaak begon vorige week met het behandelen van de grote hoeveelheid gruwelijke feiten. Donderdag kwamen de ouders van de kinderen aan het woord en de gedragsdeskundigen. Voor S. is tbs met dwangverpleging geƫist, voor D. niet. De psychiater die haar onderzocht zei dat D. geen pedofiele stoornis heeft.

Na het requisitoir van de officier van justitie volgt het pleidooi van de advocaat van D. Dinsdag op de laatste zittingsdag is het pleidooi in de zaak van S. De uitspraak is 13 maart.