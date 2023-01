Rechtbank vonnist in strafzaak tegen advocatenneef Taghi

De rechtbank in Amsterdam doet maandag uitspraak in de strafzaak tegen de 39-jarige Youssef T., voormalig advocaat en neef van verondersteld crimineel kopstuk Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan dat hij de “onmisbare schakel” is geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Hij zou volop betrokken zijn geweest bij de misdaadorganisatie van Taghi en gewelddadige ontsnappingsplannen met hem hebben besproken. In december eiste het OM zeven jaar cel tegen T.

In 2021 werd T. een van de advocaten van Taghi, die sinds zijn arrestatie in december 2019 in voorarrest zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. T. bezocht zijn neef daar in zijn advocatenhoedanigheid vele malen. Justitie kreeg er naar eigen zeggen na verloop van tijd lucht van dat de contacten geen juridische bijstand behelsden, maar dat de twee mannen onder meer uitbraakplannen beraamden. Er zou sprake zijn geweest van meerdere scenario’s.

Daarnaast zou T. tal van berichten van Taghi naar buiten hebben gesmokkeld en hem berichten van veronderstelde handlangers buiten de gevangenismuren hebben bezorgd. Op die manier kon Taghi vanuit de cel zijn vermeende criminele organisatie blijven aansturen. “Ontwrichtend”, aldus justitie.

Op 8 oktober 2021 greep het OM in en liet T. tijdens een bezoek aan Taghi in de EBI arresteren. Daaraan voorafgaand is een aantal contacten tussen Taghi en zijn neef heimelijk gefilmd en afgeluisterd.

Waar het OM T. heeft bestempeld tot “tweede man” in Taghi’s organisatie, omschrijft T. zichzelf als “boodschappenjongen”, die heeft geprobeerd “te traineren en te vertragen”. Hij zegt dat hij tegen zijn zin het criminele web van Taghi is ingezogen, het was “een sluipend gif”. Volgens zijn advocaat André Seebregts is T. in “een verschrikkelijk spagaat” beland en was er nagenoeg geen ontkomen aan de druk van Taghi, vanwege diens in de media geschetste gewelddadige reputatie en de familieband. Seebregts heeft vrijspraak bepleit.

T. heeft zich teruggetrokken uit de advocatuur. Tijdens het proces heeft hij spijt betuigd, in het bijzonder tegenover zijn voormalige beroepsgroep. “Ik schaam me nog steeds.”

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Vorig jaar is levenslang tegen hem geëist. De uitspraak wordt komend najaar verwacht.