Ruim honderd tips binnen over dodelijke schietpartij Zwijndrecht

Meer dan honderd tips zijn bij de politie binnengekomen over de dodelijke schietpartij op een parkeerplaats van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht afgelopen zaterdag. Een 66-jarige vrouw overleed hierdoor, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie zoekt nog naar de voortvluchtige verdachte Minh Nghia Vuong (49).

De Rotterdamse politie meldt dat informatie nog steeds welkom is. Dinsdagavond worden in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht de laatste aanknopingspunten in de zoektocht naar Vuong gedeeld. Hij wordt verdacht van het neerschieten van de twee vrouwen.

De man zou de ex-partner zijn van de zwaargewonde dochter. Het enige dat de politie hierover zegt is dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.

Dinsdag heeft de politie de grijze Skoda Octavia gevonden waarin de verdachte na de schietpartij mogelijk heeft gereden. Die stond op de Kuinder in de wijk Zevenkamp in Rotterdam. Dit is niet de auto waarin hij zou zijn weggereden na de schietpartij. Die auto trof de politie in de nacht van zondag op maandag aan op de Veldslahof in Zwijndrecht.

Zondag publiceerde de politie een foto van de verdachte, die een bekende is van politie en justitie. Hij staat inmiddels internationaal gesignaleerd en de politie heeft overheidsinstanties geïnformeerd.