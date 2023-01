Taakstraf voor trappen tegen hoofd van student Vindicat

Een 33-jarige man uit Rotterdam is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf voor zinloos geweld in het pand van studentenvereniging Vindicat in Groningen. Daarbij heeft hij het slachtoffer onder meer twee keer tegen het hoofd geschopt, oordeelde de Groningse politierechter. De rechter legde een taakstraf op van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Tijdens een re√ľnie op 24 april vorig jaar kregen verdachte en slachtoffer onenigheid over een glas bier bij de bar en werd het slachtoffer ten val gebracht. “Dit had veel erger mis kunnen gaan, met nog veel grotere gevolgen voor het slachtoffer. Denk alleen maar aan de Mallorca-zaak”, zei de officier van justitie, die een taakstraf van 180 uur eiste en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

De straf viel lager uit dan de strafeis, omdat de rechtbank niet uitgaat van een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het is de rechtbank onbekend hoe hard er getrapt is. De Rotterdammer moet het slachtoffer een schadevergoeding van 3600 euro betalen. Daarnaast heeft het bestuur van de studentenvereniging de man voor negen jaar geschorst.