Anne Frank Stichting komt met digitale kennisbank

De Anne Frank Stichting opent een digitale kennisbank met informatie over de geschiedenis van Anne Frank en de andere zeven onderduikers van het Achterhuis. Het gaat om gebeurtenissen en verhalen in de context van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, die voorheen alleen intern beschikbaar waren, aldus de stichting.

De kennisbank is gevuld met ongeveer 1100 verhalen, in het Nederlands en Engels, en 300 afbeeldingen. Daar zal steeds nieuwe informatie aan worden toegevoegd. Ook is er educatief materiaal en een handleiding beschikbaar voor docenten in het voortgezet onderwijs.

“In de kennisbank tik je eenvoudigweg een gebeurtenis, persoon, locatie of onderwerp in en je krijgt de informatie waarnaar je op zoek bent.” Zo is er bijvoorbeeld te lezen over hoe Otto Frank, de vader van Anne, in maart 1945 terugkeerde van Auschwitz naar Amsterdam.