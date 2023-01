Klimaatactivisten thuis opgepakt na oproep voor blokkade A12

Zes klimaatactivisten zijn donderdagochtend thuis opgepakt op verdenking van opruiing, meldt het Openbaar Ministerie. De actievoerders zijn aangesloten bij de actiegroep Extinction Rebellion (XR). Ze riepen op om aanstaande zaterdag te demonstreren op de A12 in Den Haag. Volgens het OM is de geplande blokkade “gevaarlijk en ontwrichtend”.

Extinction Rebellion kondigde in december het plan aan om eind januari de A12 opnieuw te blokkeren, ter hoogte van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. De opgepakte actievoerders wilden meedoen aan de demonstratie en riepen andere mensen op ook te komen. Bij een andere actievoerder van Extinction Rebellion stond de politie ook aan de deur, die was alleen niet thuis, meldt XR.

De actiegroep noemt de aanhoudingen “criminalisering van geweldloze klimaatactivisten”. Ook hun advocaat Willem Jebbink vindt de aanhoudingen buitenproportioneel. Volgens de actiegroep en de raadsman valt de betoging onder het recht om te demonstreren. Het OM noemt een demonstratie echter “geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten”. Door de blokkade zou de veiligheid van anderen in gevaar worden gebracht. De activisten bestrijden dat. Ze hebben hun actie lang van tevoren aangekondigd en vinden dat de autoriteiten die daarom best in goede banen kunnen leiden.

Vorige week hield de politie al een klimaatactivist aan om dezelfde reden. De 47-jarige man uit Castricum werd na verhoor vrijgelaten. Hij kreeg van de officier van justitie een gebiedsverbod mee. Hij mag drie maanden niet in de buurt komen van het stuk snelweg waar XR wil betogen, de Utrechtsebaan.

Met een kort geding voor de rechtbank in Den Haag hoopt activist Lucas Winnips het verbod vrijdag nog van tafel te krijgen. Advocaat Jebbink meent dat het verbod om meerdere redenen te ver gaat. Volgens hem mag alleen de burgemeester het demonstratierecht inperken en mag een demonstrant “niet van tevoren worden gediskwalificeerd”.

Ook Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, laat weten dat hij “geschokt” is over de arrestaties. “Dit is intimidatie van vreedzame activisten”, stelt hij in een verklaring. “Het is onacceptabel dat het OM hier toestemming voor geeft. Maar wij laten ons niet afschrikken.”

Actievoerders van Extinction Rebellion hebben de A12 herhaaldelijk geblokkeerd. Volgens het OM leidde dit op 26 november afgelopen jaar tot “gevaarlijke verkeerssituaties”. Die dag werden zo’n 150 klimaatactivisten aangehouden. Ook in december werd de weg geblokkeerd. Dat leidde toen tot zes aanhoudingen. De rechtbank in Den Haag veroordeelde eerder deze maand nog vier klimaatactivisten tot werkstraffen omdat ze in 2021 de snelweg wilden blokkeren.