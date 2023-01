Invoering Omgevingswet weer uitgesteld, naar januari volgend jaar

De invoering van de Omgevingswet wordt weer met een half jaar uitgesteld. Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) meldt aan de Tweede Kamer dat de wet 1 januari 2024 moet ingaan. Het is de vijfde keer dat de invoering van de wet, die al in 2016 werd aangenomen, wordt uitgesteld.

De Omgevingswet moet tientallen wetten en regels voor ruimtelijke ordening gaan bundelen, waardoor het makkelijker wordt om bijvoorbeeld een bouwvergunning te krijgen. Zo kunnen gemeenten dit in de toekomst doen via een digitaal loket. Maar het systeem dat daarvoor nodig is, was lange tijd nog niet veilig of stabiel genoeg.

Inmiddels is de techniek op orde, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten en het bedrijfsleven wilden genoeg tijd om alles te regelen voordat het nieuwe systeem ingaat. Daarom is gekozen voor 1 januari.