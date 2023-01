Jetten krijgt oppositie niet mee met afbouw salderingsregeling

Energieminister Rob Jetten heeft de oppositie er niet van kunnen overtuigen dat de geleidelijke afbouw van een stimuleringsregeling voor zonnepanelen op daken van woonhuizen een goed idee is. Daardoor blijft een meerderheid voor het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zeer onzeker.

Het kabinet en de coalitiepartijen willen de zogeheten salderingsregeling vanaf 2025 in zes jaar afbouwen. Bezitters van zonnepanelen mogen onder die regeling de stroom die zij in de zomer terugleveren aan het net, wegstrepen tegen stroom die zij in de wintermaanden afnemen bij hun energieleverancier. Daardoor loopt de schatkist belastinginkomsten mis.

De regeling is volgens het kabinet niet meer nodig omdat zonnepanelen de laatste jaren fors goedkoper zijn geworden. Daardoor blijft het een “interessante investering”, denkt Jetten, zeker bij de huidige, zeer hoge elektriciteitsprijzen. In plaats van de salderingsregeling wil hij een minimumprijs invoeren die energiebedrijven voor teruggeleverde stroom moeten betalen.

Het kabinet rekende op steun van in ieder geval de linkse partijen, ook omdat de salderingsregeling rijke huishoudens bevoordeelt ten koste van arme. Maar PvdA en GroenLinks waren vorige week tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zeer kritisch. Zij vinden de salderingsregeling een succesvol instrument om de klimaatdoelen te halen én mensen aan een lagere energierekening te helpen.

Bij de voortzetting van het debat donderdag verdedigde Jetten het plan, maar PvdA’er Joris Thijssen maakte duidelijk dat de uitleg van de minister hem niet heeft overtuigd. Hij wil eerst een plan zien om de komende jaren ook huurders en huizenbezitters met een kleine beurs aan zonnepanelen te helpen. Ook wacht hij nog op een nieuw pakket klimaatmaatregelen waar Jetten dit voorjaar mee komt.

De houding van PvdA en GroenLinks wekte veel irritatie bij de coalitiepartijen. De linkse partijen spelen “een spelletje” door allerlei zaken “aan elkaar te knopen”, klaagde CDA’er Henri Bontenbal. VVD- Kamerlid Silvio Erkens verweet de linkse partijen dat zij met de provinciale verkiezingen voor de deur geen verantwoordelijkheid durven te nemen.

Naar andere partijen hoeft het kabinet evenmin te kijken voor steun in de senaat. De SP vreest dat de nieuwe aanpak vooral energiebedrijven gaat spekken, de Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet eerst maar eens moet snoeien in fossiele subsidies en de rechtse partijen menen dat de overheid zich onbetrouwbaar opstelt richting bezitters van zonnepanelen door nu de spelregels te veranderen.