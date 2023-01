CBD olie steeds populairder als ‘alternatief’ medicijn

Cannabis is vooral bekend van de producten die je kunt roken of eten en die je high maken. In de de afgelopen jaren is CBD olie echt steeds populairder geworden als voedingssupplement en zelfs medicijn. CBD olie is een van de meer dan 100 cannabinoïden die in de hennepplant voorkomen. Het middel wordt al duizenden jaren door mensen gebruikt voor verschillende therapeutische doeleinden.

Wat is CBD olie eigenlijk?

CBD is een chemische verbinding die op de huid wordt aangebracht met een lotion of wordt ingenomen via inhalatie, druppeltjes onder de tong of ‘edibles’ zoals gummieberen en pepermuntjes. CBD wordt gewonnen uit de cannabisplant en voor consumptie gemengd met een olie zoals hennepzaadolie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is CBD over het algemeen goed te verdragen en veilig om te gebruiken. Er is geen bewijs voor verslavingsgevaar noch voor problemen in verband met de volksgezondheid. In tegenstelling tot tetrahydrocannabinol (THC), een ander stofje in cannabis, is CBD niet bedwelmend. Het maakt de gebruiker dus niet ‘high’ of verslaafd maar het kan wel helpen bij bijvoorbeeld angstklachten, ontstekingen, slapeloosheid en chronische pijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek naar CBD gedaan, zeker nu cannabis op steeds meer plekken legaal is geworden. Volgens recent Forbes Health-onderzoek onder 2.000 Amerikanen neemt 62% van de CBD-gebruikers het vooral om stress te verminderen. 60% doet het om pijnklachten te bestrijden, 58% om beter te slapen, 51% om angsten te lijf te gaan en 48% neemt het na advies van de dokter.

In ons eigen land heeft kinderneuroloog Floor Jansen van het UMC Utrecht Hersencentrum onlangs een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro ontvangen van wetenschapsfinancier ZonMw. Dat geld gaat ze gebruiken om vier jaar lang onderzoek te doen naar de effectiviteit van medicinale cannabis bij de behandeling van epilepsie bij kinderen. Eerder onderzoek toonde aan dat cannabidiol (CBD) ervoor zorgde dat kinderen met specifieke epilepsiesyndromen minder vaak aanvallen hadden. Het medicijn is door dit onderzoek goedgekeurd voor gebruik bij deze syndromen, en wordt sinds kort ook vergoed.

Werkt CBD olie echt?

Het vermogen van CBD om te kalmeren, is misschien wel het meest populaire effect en de reden waarom het gebruik ervan zo wijdverbreid is. Een studie uit 2017 in het Brazilian Journal of Psychiatry testte de angstniveaus van 57 mannen in een gesimuleerde ‘spreken in het openbaar’ situatie. Sommigen van hen kregen een placebo. Anderen namen meer of minder CBD in voordat zij hun toespraak hielden. Degenen die het meeste CBD kregen (300 mg) waren significant minder angstig tijdens hun toespraak dan diegenen die een placebo hadden gekregen.

Onderzoeken in de VS tonen ook aan dat CBD ook effectief is bij de behandeling van chronische pijn. Tijdens een onderzoek uit 2020 gaven onderzoekers CBD aan een groep patiënten met neuropathie, schade aan de hersenzenuw en het ruggenmerg als gevolg van chemotherapie. De controlegroep met dezelfde aandoening kreeg een placebo. De patiënten die CBD kregen, gaven aan een significante vermindering van intense, scherpe pijnen en koude, jeukende sensaties te voelen.

Onderzoeken tonen bovendien aan dat CBD anti-oxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Deze eigenschappen kunnen bescherming bieden aan het neurologische systeem en zo werken tegen aandoeningen als de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en multiple sclerose. Verdere klinische onderzoeken zijn natuurlijk nodig om de voordelen van CBD als behandeling voor deze aandoeningen te bevestigen. Maar zeker is dat de wetenschap tegenwoordig een heuse inhaalslag aan het maken is als het gaat om cannabisonderzoek. Vaak blijkt CBD dan ook een veelzijdig en effectief alternatief of aanvulling voor reguliere medicatie.