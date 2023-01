OM overlegt met Extinction Rebellion over snelwegblokkade

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion voert vrijdag overleg met het Openbaar Ministerie over de aangekondigde blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. Dat zegt de advocaat van de groep, Willem Jebbink. Een OM-woordvoerder bevestigt het gesprek.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het overleg “natuurlijk over de blokkade, dat is de aanleiding. Maar we praten niet met een specifiek doel, het is vooral bedoeld om elkaar gesproken te hebben en contact met elkaar te zoeken, en dan zien we wel of er wat uitkomt.”

Extinction Rebellion wil zaterdag de Utrechtsebaan in Den Haag blokkeren. Aan de ene kant van het stuk snelweg staat het ministerie van Economische Zaken, aan de overkant het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer.

Zeker zeven mensen zijn opgepakt omdat ze anderen hebben opgeroepen mee te doen. Volgens het OM zouden ze zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan opruiing. Zij kregen een gebiedsverbod, ze mogen voorlopig niet in de buurt van de Utrechtsebaan komen. Een van hen vocht dat vrijdagochtend aan met een kort geding bij de rechtbank in Den Haag. Tijdens die zitting kondigde advocaat Jebbink het gesprek aan. Volgens hem is het overleg met het OM bedoeld “zodat alles in goede banen kan worden geleid”.