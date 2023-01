Hogere prijs voor medicijnen die weinig opleveren wegens tekorten

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) verhoogt de maximale prijs van medicijnen waar relatief weinig aan wordt verdiend met 15 procent. Dit moet leveranciers aanmoedigen om deze geneesmiddelen beschikbaar te houden voor Nederlandse patiƫnten.

Het kabinet kan maximumprijzen vaststellen voor geneesmiddelen om deze betaalbaar te houden. Maar van een groep geneesmiddelen staat de omzet volgens Kuipers onder druk. Daardoor wordt het voor fabrikanten minder interessant om deze medicijnen nog aan te bieden.

Om dit te voorkomen, verhoogt de bewindsman de maximumprijs van geneesmiddelen waar geen patent op rust en die niet meer dan 500.000 euro opleveren. “Dan bied je de mogelijkheid om toch per product iets meer winst te maken”, zegt Kuipers.

Dit betreft in totaal enkele duizenden medicijnen en kost zo’n 12 tot 13 miljoen euro. “Dat klinkt heel veel”, maar volgens Kuipers gaat het om een klein bedrag als je het verdeelt over alle medicijnen en alle gebruikers. De bewindsman spreekt van 1 euro per premiebetaler.

De minister verwacht niet dat deze ingreep de medicijntekorten helemaal weg zal nemen. Daar moet volgens Kuipers meer voor gebeuren. Donderdag heeft hij brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland in een gesprek gevraagd om met oplossingen te komen. Die vraag heeft hij ook gesteld aan de groothandels en de apothekers. Het bericht van vorige week dat de failliete medicijnfabriek InnoGenerics in Leiden een doorstart maakt, draagt volgens Kuipers ook bij aan de oplossing.