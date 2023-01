Nederlandse F-35’s in Polen voor bescherming oostgrens van NAVO

De eerste drie Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen zijn vrijdag in Polen aangekomen om daar de komende twee maanden het oostelijk deel van het NAVO-luchtruim te bewaken. De rest volgt later deze dag. In totaal worden acht straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Malbork gestationeerd.

Twee toestellen worden ingezet voor de bewaking van het luchtruim, twee andere straaljagers staan als reserve klaar voor deze taak. Woensdag zijn ze volgens het ministerie van Defensie gereed om aan deze opdracht te beginnen. De andere vier F-35’s worden ingezet voor een trainingsprogramma met bondgenoten.

Vorig jaar werden kort na de Russische inval in Oekraïne ook al Nederlandse F-35’s ingezet boven Polen. Toen opereerden de vliegtuigen nog vanaf hun basis in Nederland. In april en mei vorig jaar stonden Nederlandse F-35’s op luchtmachtbasis Graf Ignatievo in Bulgarije om daar op verzoek van de NAVO het luchtruim in de gaten te houden.

De NAVO heeft zijn aanwezigheid aan de oostflank flink opgevoerd sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne bijna een jaar geleden.