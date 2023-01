Jetten rekent op steun voor einde salderingsregeling in senaat

Energieminister Rob Jetten heeft er vertrouwen in dat hij de oppositie in de Eerste Kamer wél kan overtuigen van zijn plan om een aantrekkelijke stimuleringsregeling voor de aanschaf van zonnepanelen af te bouwen. “In het debat met 75 senatoren ga ik mijn uiterste best doen om daar een meerderheid te krijgen”, aldus de bewindsman.

Wie zelf elektriciteit opwekt met zonnepanelen, mag stroom die in de zomer wordt teruggeleverd aan het net, wegstrepen tegen stroom die in de wintermaanden wordt afgenomen bij het energiebedrijf. Ook belastingen zijn daarbij inbegrepen, waardoor de schatkist geld misloopt. Deze zogeheten salderingsregeling heeft goed gewerkt, vindt Jetten, maar is overbodig geworden doordat zonnepanelen de afgelopen jaren veel goedkoper zijn geworden. Het kabinet wil nu een minimumprijs invoeren voor teruggeleverde stroom.

Het kabinet rekende erop dat met name de linkse partijen wel voor afbouw zouden zijn, omdat de regeling in de praktijk rijkere huishoudens bevoordeelt ten koste van arme. Door de uitruil van goedkope zonnestroom tegen relatief dure stroom die zij in de wintermaanden opwekken, lopen ook energiebedrijven immers inkomsten mis. Dat vertalen zij door in hogere tarieven die mensen zonder zonnepanelen moeten betalen. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat dat al gauw om enkele tientjes per maand.

De PvdA en GroenLinks willen deze succesvolle verduurzamingsmaatregel evenwel niet laten vallen voordat er een concreet plan ligt om juist ook mensen in een sociale huurwoning aan zonnepanelen te helpen. Zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn, is dat een snelle manier om hun rekening te verlagen en tegelijkertijd meters te blijven maken richting de klimaatdoelen.

Jetten zegt nog te werken aan een plan om sociale huurwoningen sneller te verduurzamen, samen met woonminister Hugo de Jonge. Hij noemt het “wel een klein beetje gênant” dat de linkse partijen op dit onderdeel pas een besluit willen nemen als al die plannen klaar zijn. “Daar gaan we het klimaat nooit mee redden dus daar trek ik me helemaal niets van aan.”

Over het wetsvoorstel dat de afbouw regelt, wordt volgende week gestemd in de Tweede Kamer, waar het dankzij de vier regeringspartijen op voldoende steun kan rekenen. Maar de coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Van de oppositiepartijen heeft alleen de SGP gezegd het voorstel wellicht te zullen steunen. Dat is lang niet genoeg voor een meerderheid.

Jetten rekent er evenwel op dat tegen de tijd dat de Eerste Kamer het voorstel bespreekt, de plannen voor de huursector wel klaar zijn. De senatoren kunnen ze dan “meewegen in hun eindoordeel”. Hij denkt ook dat het verzet van de linkse partijen te maken heeft met de naderende Provinciale Statenverkiezingen.