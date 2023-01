Klimaatactivist mag niet naar blokkade A12

De voorzieningenrechter kan vrijdag in een kort geding niet oordelen of het al dan niet terecht is dat het Openbaar Ministerie een klimaatactivist toegang tot de Utrechtsebaan heeft ontzegd. De betreffende klimaatactivist, Lucas Winnips, mag daarom zaterdag niet naar de demonstratie op de A12 van Extinction Rebellion.

Dinsdag wordt de zaak opnieuw voorgelegd bij de raadkamer. Die zal dan officieel beoordelen of het terecht is dat het OM Winnips een zogeheten gedragsaanwijzing heeft opgelegd, waardoor de activist de komende tijd niet op of in de buurt van de Utrechtsebaan mag komen, zoals dat stuk snelweg heet. De rechter wijst er vrijdag op dat Winnips wel mag demonstreren op het Malieveld, dat aan de A12 ligt. Ook het OM zei al eerder dat Extinction Rebellion daar wel welkom is.

“Demonstreren is een grondrecht, een groot goed in onze democratische samenleving”, stelde de rechter. “Maar dat recht is ook niet onbegrensd. Als dat noodzakelijk is, mag dat worden beperkt.” De advocaat van de activist Willem Jebbink stelde in de rechtszaak dat de gedragsaanwijzing van het OM onterecht was. Het inperken van het demonstratierecht is voorbehouden aan de burgemeester, zei hij.

Winnips laat na de zaak weten teleurgesteld te zijn over de uitkomst. “We hadden goede hoop.” Donderdagochtend zijn nog zes andere klimaatactivisten opgepakt omdat zij opriepen mee te doen aan deze demonstratie. Ook zij kregen daarna te horen dat ze zich de komende negentig dagen niet op de Utrechtsebaan mogen begeven.