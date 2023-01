Rutte zondag bij Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam

Premier Mark Rutte is zondag aanwezig bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Die vindt deze zondag plaats bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark. Rutte zal samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een krans neerleggen bij het monument.

Na twee jaar coronamaatregelen kan dit jaar bij de herdenking weer publiek aanwezig zijn. Onder anderen burgemeester Femke Halsema zal spreken. De andere sprekers zijn overlevende Joop van der Starre, Boaz Blokhuis namens de jongere generatie en Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité.

De herdenking begint om 10.55 uur met een stille tocht vanaf het Stadhuis van Amsterdam naar het Wertheimpark, waar om 11.30 uur de plechtigheid begint. De NOS doet op tv vanaf 11.00 uur live verslag van de herdenking, die altijd op de laatste zondag van januari wordt gehouden.