Verdachte moord advocaat Wiersum laat rechters zien hoe hij rent

Moreno B., een van de verdachten van de moord op Derk Wiersum, heeft vrijdag aan het gerechtshof Amsterdam laten zien hoe hij rent. Hij deed dit op aangeven van zijn advocaten, die met de exercitie willen aantonen dat hij anders loopt dan de schutter die ten tijde van de moord is waargenomen.

B. staat samen met medeverdachte Giërmo B. in hoger beroep terecht voor de moord. De rechtbank heeft beiden veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf, na een eis tot levenslang. Naast de verdachten tekende ook het Openbaar Ministerie hoger beroep aan tegen het vonnis.

De schutter had volgens een paar ooggetuigen een bijzonder ‘loopje’, mogelijk veroorzaakt door een (lichte) handicap. B. (34) ontkent dat hij de schutter is geweest. Hij mocht, onder toeziend oog van de marechaussee, in de gang van het Justitieel Complex Schiphol door de gang rennen. Het proces vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal van het complex. Donderdag verzochten de advocaten van B. het hof de man “een sprintje te laten trekken”, zodat Moreno B. kan tonen dat hij geen bijzonder loopje heeft. Het hof wees dit verzoek vrijdagmorgen toe.

B. liep, dribbelde en sprintte de gang twee keer op en neer, over circa 50 meter. Volgens zijn advocaten liet hij daarbij “een strak, atletisch loopje” zien. Naast het hof werd hij gadegeslagen door leden van het OM, de in de zaak betrokken advocaten, en enkele journalisten.

Volgens het OM heeft B.’s demonstratie “geen betekenis en geen belang” gehad. In de afgelopen 3,5 jaar kan er van alles zijn veranderd, aldus justitie, en is geen van de waarnemers deskundig. De advocaat-generaal wees er bovendien op dat B.’s advocaten tijdens het proces bij de rechtbank hebben betoogd dat de man door een afwijking helemaal niet goed kan rennen. “En nu heeft hij een atletische loop. Er is dus iets gebeurd in de tussentijd. Apart.”

Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Hij was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Ridouan Taghi is daarin hoofdverdachte.